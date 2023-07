Stiri pe aceeasi tema

- Dana Roba nu a fost menajata nici macar de familie, in momentul ieșirii din spital, in ciuda starii in care se afla. Ce „surpriza” neplacuta i-au pregatit socrii ei, la doar cateva zile de la externare. Vedeta a povestit totul.

- In cele din urma toți elevii care au avut lucrarile anulate din motive ”absurde” au promovat examenul la limba romana. Mai mult, una dintre profesoarele liceului spune ca nu s-a pus niciodata problema ca elevii sa nu iși ia examenul, pentru ca au invațat. Cu toate acestea, nimeni nu va cunoaște cu adevarata…

- In urma cu trei saptamani, drama Danei Roba șoca o lume intreaga. Make-up artista a fost lovita in cap cu un ciocan de catre soțul ei, ranile fiind atat de grave incat aceasta a ajuns la spital in stare de inconștiența. Afla mai mult detalii din culisele casniciei celor doi. Cum s-au cunoscut. Ce s-a…

- Cristina Ciobanașu, dezvaluiri neasteptate despre Vlad Gherman, la doi ani de la momentul desparțirii. Actrița a facut publice detalii surprinzatoare cu privire la finalul relației de iubire dintre ea și fostul sau partener. Cele doua vedete au format un cuplu timp de noua ani de zile. Nimeni nu se…

- Dana Roba, fosta iubita a lui Nicolae Guța, a ajuns in coma la spital dupa ce soțul ar fi atacat-o cu un ciocan, transmite Observator. Anchetatorii vor ca barbatul sa fie cercetat pentru tentativa de omor, pe motiv ca și-a premeditat fapta.

- Fanii dinamoviști au intampinat probleme la accesul pe Arena Naționala inaintea barajului dintre Dinamo și FC Argeș. Returul se joaca pe data de 3 iunie, de la ora 21:00, in Trivale Peste 20.000 de spectatori sunt așteptați pe Arena Naționala la meciul sezonului pentru Dinamo. Controalele excesive puse…

- Suma de 80 de lei primita bacsis de o manichiurista de la un salon de renume a nemultumit-o. Cum a reactionat o clienta. O femeie din Cluj a auzit, in timp ce era la salon, o discutie intre o manichiurista si altcineva. Femeia se plangea de faptul ca suma de 80 de lei primita bacsis este mult prea mica…

- Orice machiaj reușit necesita efort, pregatire și timp pierdut in fața oglinzii. De la fondul de ten, la fard, de la rimel, la blush, ruj și creion pentru sprancene, acestea sunt doar cateva dintre produsele pe care le aplici pentru un look scos din cele mai recente reviste de moda. Cum ar fi, totuși,…