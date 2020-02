Stiri pe aceeasi tema

- Doua adolescente de 15 ani, colege de banca la un liceu din Braila, au fost date in urmarire nationala si internationala dupa ce luni au plecat de la cursuri, iar de atunci nimeni nu mai stia nimic de ele. Ele au fost gasite si primele informatii arata ca au dormit la o colega, nefiind victimele…

- Piteștenii care au trecut pragul dintre ani in piața Primariei s-au bucurat de spectacolul organizat de municipalitate. In deschiderea show-lui, la ora 23:00, a avut loc un recital A&AT (Andrei și Adrian Tase) iar la miezul nopții pe scena din Piața Primariei a urcat trupa Bere Gratis care a facut senzație…

- Au trecut mai bine de doi ani de la moartea Denisei Raducu. Nefericitul eveniment ramane unul dintre cele mai tulburatoare momente care au zguduit atat scena romaneasca, cat și inimile fanilor. Pe langa lacrimi, amintiri și melodii, artista a lasat in urma un apartament, o casa inceputa in curtea bunicilor,…

- Noaptea, ca hoții, un alt membru incompetent al guvernului rușinii Orban, de data asta sinistrul agriculturii, a decis inlocuirea d-lui Costel Vanatoru din funcția de director al Bancii de gene Buzau (așa cum este cunoscuta). Este un proiect de importanța naționala, presupune selectarea și conservarea…

- Cursul euro a crescut de la 4,7615 la 4,7627 lei, însa cotațiile din piața au atins un maxim de 4,77 lei, minimul fiind de 4,761 lei. Tranzacțiile de la orele 14:00 se realizau în jurul valorii de 4,762 lei. Media dolarului american a urcat de la 4,3137 la 4,3164 lei. Moneda…