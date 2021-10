Stiri pe aceeasi tema

- Pentru Nicoleta viața s-a terminat la doar 16 ani, asta deoarece in timp ce se afla la școala, adolescentei i s-a facut rau. Ea a fost gasita incoștienta in toaleta unitații de invațamant din orașul Costești, județul Argeș, insa nu s-a mai putut face nimic pentru ea.

- In ziua de 14 octombrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Costești au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112, cu privire la faptul ca o eleva a unei unitați de invațamant din Costești a acuzat o stare de rau, in urma careia a intrat in stare de inconștiența. La fața locului s-a deplasat un echipaj…

- Momente de senzația la Congresul PNL. Rares Bogdan a transmis, sambata ca liberalii trebuie sa isi sustina guvernul si le-a cerut acestora sa se puna in spatele lui Florin Citu, pentru ca premierul este “un om onest si de bun simt”. “De luni mergem in unitate totala. Ii rog pe colegii mei din Brasov,…

- Momente de panica la City Mall Moment de panica la City Mall din Constanta In aceste moemnte, li se cere clientilor sa paraseasca mall ul. Din primele informatii, un buton a fost apasat gresit. Nu se stie pana in acest moment cine a fost persoana care l a apasat. ...

- Zeci de gospodarii au fost inundate, in weekend, in Campulung Muscel, dupa ploile care au facut prapad in mai multe localitati din judetul Arges. Primarita Elena Lasconi anunta ca-i va sprijini pe campulungenii afectati care nu au asigurare sa primeasca ajutor de urgenta pentru situatii de calamitate.

- Momente ingrozitoare pentru o femeie, in varsta de 78 de ani, care a fost la un pas sa se inece in piscina complexului in care se afla cazata. La fața locului a fost solicitata intervenția medicilor, iar ulterior, victima a fost transportata la sectia UPU a Spitalului Judetean Sibiu. In ce stare se…

- In perioada 20 – 27 iulie 2021, intre orele 8.00 și 18.00, echipele Citadin SA vor face reparații, daca vremea o permite, la carosabilul de pe strada Prof. Ion Inculeț, pe tronsonul cuprins intre Strada Prof. Ion Inculeț nr. 7 și intersecția cu strada Oțelari. Lucrarile includ ridicari la cota a capacelor…