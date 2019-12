Stiri pe aceeasi tema

- Moartea Denisei Raducu a șocat showbizul romanesc, iar celor care au iubit-o pe regretata manelista le-a adus un gol in suflet ce nu va putea fi umplut niciodata. Cu toate acestea, exista un detaliu care de-abia acum s-a aflat, legat de Denisa Manelista.

- Culița Sterp are grija de frații lui și, cand simte ca sunt suparați, ii ajuta cu bani ca sa le ridice moralul, scrie wowbiz.ro. Citeste si Scene de groaza cu Carmen de la Salciua in padure! Imaginile au fost vazute de peste 1 milion de oameni! Ce i s-a intamplat artistei! Artistul…

- Carmen de la Salciua ar face orice ca sa fie cat se poate de frumoasa. Trage din greu in sala de fitness, insa in urma cu ceva vreme a decis ca este nevoie de ceva ce ii va schimba viața. Cantareața și-a operat nasul, iar acum a ajuns din nou pe mana medicilor.

- Raluca Marina aka. Plușica de la „Puterea dragostei” a decis sa spuna adevarul cu privire la relația pe care a avut-o cu cantarețul de muzica de petrecere Culița Sterp. Plușica de la Puterea Dragostei și Culița Sterp și-au ținut relația ascunsa de ochii publicului. Dupa ce cantarețul s-a impacat cu…

- Carmen de la Salciua și Culița Sterp au divorțat cu mare scandal, dar l-a scurt timp interpreții au anuntat ca s-au impacat. Si cum formeaza din nou un cuplu, cei doi artisti le-au pregatit o surpriza uriașa fanilor, si anume au filmat impreuna un videoclip, care a fost lansat pe piata in…

- Dupa ce s-a spus ca s-au impacat, dupa ce si-a strigat sentimentele pentru Carmen de la Salciua in gura mare, Culita Sterp vorbeste, in direct si in exclusivitate pentru Star News despre mutarea impreuna cu fosta sotie.

- Ela Craciun, de urgenta la medic din cauza unei alunite suspecte “Iubesc vacantele la mare, insa nu ma expun mult la soare. Prefer sa stau sub umbrela foarte mult, iar soarele ma vede doar cat fac baie. Ma feresc cat pot de razele UV, port mereu costum de baie intreg, este nelipsita palaria de soare…