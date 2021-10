Barbatul care a vandalizat la sfarsitul saptamanii trecute statuia baronului von Brukenthal de la Sibiu a fost identificat si amendat cu 500 de lei, dupa cum a anuntat politia judeteana locala. El locuieste in municipiu, are 37 de ani si a fost surprins de camerele de supraveghere in timp ce arunca cu vopsea in culorile tricolorului pe monument. Statuia baronului von Brukenthal a fost inaugurata in acest an, in prezenta presedintelui Klaus Iohannis si a autoritatilor locale. O parte din locuitorii Sibiului au contestat monumentul, considerandu-l pe baron responsabil de moartea lui Horea si Closca.…