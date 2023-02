Stiri pe aceeasi tema

Cei doi candidati pentru functia de procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) sustin interviul, marti, in fata unei comisii conduse de ministrul Justitiei, Catalin Predoiu.

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a sustinut marti ca NATO isi „demonstreaza zilnic ostilitatea fata de Rusia" si „devine din ce in ce mai implicata" in razboiul din Ucraina, scrie Reuters. „NATO este o organizatie care ne este ostila si care isi dovedeste aceasta ostilitate in fiecare…

- Ucraina trebuie sa inlocuiasca avioanele sale de fabricație sovietica, depașite moral și fizic, de diferite tipuri, cu un singur tip de avion de lupta multirol, pentru a-și proteja cerul. F-16 poate deveni un astfel de avion de lupta iar necesarul țarii se ridica la 200 de aeronave, a declarat Iurii…

- Peste 6.500 de militari rusi au intrat in contact, in ultimele luni, cu forte ucrainene, pentru a se preda, printr-un centru de apeluri telefonice – denumit „I Want to live” (”Vreau sa traiesc”). Toti au fost identificati drept combatanti in armata rusa, declara un purtator de cuvant al Departamentului…

- In timp ce Ucraina așteapta potențialul anunț cu privire la livrarea de tancuri moderne pentru armata sa, Rusia a reiterat ca aceste noi arme nu vor schimba situația de pe teren și ca „vor arde”. Purtatorul de cuvant al Moscovei, Dmitri Peskov, a declarat, miercuri, ca livrarile de blindate grele anunțate…

Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, considera ca normalizarea relațiilor dintre țarile occidentale și Rusia nu va veni nici dupa incheierea conflictului din Ucraina.

Țarile occidentale, in frunte cu SUA, sunt pregatite sa continue sa alimenteze Ucraina cu arme, chiar daca stocurile lor se epuizeaza, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, in fața presei. „Pana acum, am vazut ca țarile occidentale, in frunte cu SUA, și-au demonstrat…

- Drumul de la Kostiantinivka la Bahmut este ca și cum ai cadea de pe o stanca a civilizației. Pocniturile focurilor de tun ale tancurilor care pleaca anunța apropierea de una dintre cele mai active parți ale liniei frontului din regiunea Donbas din estul Ucrainei.