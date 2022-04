In urma cu șase ani lumea culturala romaneasca era in șoc la aflarea veștii dispariției celebrului coreograf Cornel Patrichi. Decesul acestuia survenea la varsta de 72 de ani dupa o lupta cu o boala incureabila și devastatoare, cancerul. Astazi, la șase ani de la disapriția sa, averea celebrului dansator de balet, coregraf și actor ramasa […] The post Ce s-a intamplat cu averea lui Cornel Patrichi, la 6 ani de la moartea coregrafului appeared first on IMPACT .