In trei luni de pandemie, cu 1.437 morți cauzate, scriptic, de Covid-19, in Romania nu a fost efectuata nicio autopsie in scop științific! Au fost facute, in schimb, mai puțin de 10 autopsii in cazul unor morți suspecte sau in care, pe probe necroptice, au fost confirmate infecții SARS-CoV-2. Așa reiese din raspunsurile transmise oficial […]