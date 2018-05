Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, de la 10:00, ai un nou maraton in direct: Maratonul lui Niculae. Timp de noua ore ai parte de muzica Virgin Radio Romania completata de poveștile spuse cu Selly, Noaptea Tarziu, Emil Rengle, Mimi, Ioana Ignat, Mario Fresh, Alexia Eram, Speak, Jo și Ruby! La fiecare fix adaugam un nou invitat…

- La doar un an de existența, Virgin Radio Romania inregistreaza cea mai mare creștere a numarului de ascultatori in orașele din Romania. Peste 112.000 de ascultatori unici se alatura frecvențelor Virgin Radio Romania din orașele țarii. Dintre aceștia, peste 90.000 au varsta cuprinsa intre 18 și 49 de…

- Mahmut Orhan & Colonel Bagshot au ajuns in topul trending pe YouTube cu ”6 Days” și in mai puțin de o saptamana de la lansarea piesei aceasta deja intrase in playlisturile posturilor de radio din mai toata lumea, pentru ca azi sa treaca de zece milioane de vizualizari pe YouTube și multe aprecieri.…

- De joi, in București a inceput Spotlight – Bucharest International Light Festival 2018, iar Virgin Radio Romania este partenerul oficial al celui mai spectaculos eveniment din centrul capitalei. Pana duminica, 15 aprilie, bucureștenii și turiștii sunt invitați sa descopere cele 27 de puncte de atracție…

- Iți face serile sa fie cu cele mai bune vibeuri, atunci cand mixeaza alaturi de Cristi Stanciu la Virgin Sessions, live la Virgin Radio Romania, iar acum Marc Rayen a pus la pachet pentru tine și o piesa care suna tare bine. Este un remix pentru piesa Jax Jones feat. Ina Wroldsen – ”Breathe” in... View…

- Probabil ca ați mai auzit de proiectul “Istoria cu Virgil”, iar daca nu, ei bine, va spunem noi. Am descoperit proiectul lui Virgil atunci cand navigam liniștiți pe Youtube. Normal, așa cum se intampla pe Youtube, pleci de la ceva și ajungi la cu totul altceva, ei bine, cam așa s-a intamplat și la noi....…

- Asta da veste mare! Nu te mai chinui sa prinzi linia libera! Citește cu atenție toate raspunsurile greșite de pana acum de la CSAUD și fii gata sa il dai pe cel corect, joi, de la ora 7:30, in direct la Virgin Radio Romania. Pe 5 aprilie, primii 100 de ascultatori care vin la sediul... View Article

- Baieții de la The Motans ne arata partea sensibila a iubirii cu piesa proaspat lansata, “Jackpot” și au facut-o intr-un mare fel LIVE la Virgin Tonic. Cu un sunet fresh, “Jackpot” prezinta dragostea ca pe un sentiment ce taraște cu tine pe jos, te ridica și te doboara, dar in același timp te umple de…