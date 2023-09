Stiri pe aceeasi tema

- Peste 100 de jandarmi au fost aduși la Crevedia pentru a cauta probe in urma exploziilor catastrofale de la sfarșitul saptamanii. Peste o suta de jandarmi au fost adusi la locul exploziilor din Crevedia pentru a cauta noi probe. Concret, jandarmii au fost pusi sa caute bucati din cisternele care au…

- Intr-un mesaj video postat pe contul de Facebook al primariei din Crevedia, Florin Petre spune ca este o fire emotiva, iar tragedia produsa sambata seara l-a afectat si mai tare, astfel ca s-a pierdut complet. Primarul spune ca in realitate nu a știut niciodata despre activitatea firmei Flagas, iar…

- IPJ Dambovița face verificari dupa ce fiica soților care au murit in explozia de la Crevedia a susținut ca a fost agresata de polițiști. Reprezentanții IPJ Dambovița anunța ca celor doi li s-a permis sa intre in gospadaria soților decedați pentru a lua documente și a hrani animalele din curte. Ei au…

- Cinci sute de oameni au fost evacuați din satul Traian, județul Galați, in 2017, dupa ce o cisterna plina cu GPL s-a rasturnat pe DN 25, in afara localitații. Cisterna aparținea firmei Flagas SRL, cea care deține și stația de la Crevedia. Autoritațile au evacuat atunci oamenii imediat și au creat un…

- Al doilea mort in cazul exploziei de la Crevedia a fost confirmat duminica, a transmis Raed Arafat. Este soția barbatului care a facut infarct sambata. El iși vazuse soția arsa pe majoritatea corpului. „A avut o suprafața arsa de peste 95%”, a declarat Raed Arafat. Peste 50 de victime sunt spitalizate,…

- O explozie s-a produs, sambata, la o stație GPL din Crevedia, pe DN1A. Aceasta a fost urmata de o explozie mult mai puternica, chiar in timpul intervenției pompierilor. Cel puțin o persoana a murit și alte 54 sunt spitalizate, dintre care 10 intubate. Dintre raniți, 43 sunt pompieri, polițiști și jandarmi,…

- O explozie a avut loc, sambata seara, la o statie GPL din localitatea Crevedia, judetul Dambovita, deflagratia fiind urmata de un incendiu. Potrivit primelor informații doua persoane au murit, iar opt au fost ranite, fiind transportate la spitale din București. In urma exploziei, traficul pe DN 1A este…

- Cinci persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce ambarcațiunea in care se aflau s-a lovit de o barja. Incidentul a avut loc in zona Chiciu din Calarasi, iar ambarcatiunea plutea in deriva pe Dunare. Vinovat de producerea accidentului este conducatorul ambarcatiunii care a fost testat pentru…