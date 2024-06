Stiri pe aceeasi tema

- Patru barbați au murit in mod tragic la fabrica de cașcaval din Ibanești, dupa ce au intrat intr-un bazin de decantare. Printre ei se afla și directorul fabricii, și-a pierdut viața in timp ce incerca sa iși salveze angajații, relateaza Digi 24.

