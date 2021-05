Stiri pe aceeasi tema

- Sora Ramonei, femeia ucisa in Argeș ieri și invitata la Acces Direct in urma cu 4 luni, face marturii cutremuratoare! Barbatul i-a spus ca o va omori, insa nu inainte de a-i ucide și copilul. Lucrurile așa s-au și intamplat, duminica, in curtea bisericii.

- Un barbat din judetul Arges, care duminica dupa-amiaza i-a omorat pe fosta sa concubina si pe fiul acesteia, fusese reclamat la autoritatile judiciare in luna februarie a acestui an. Femeia depusese o plangere in care sustinea ca barbatul o ameninta. Femeia in varsta de 38 de ani si fiul acesteia,…

- Femeia ucisa de fostul concubin ar fi trecut printr-o adevarata drama pana ca fostul sau concubin sa o ucida cu sange rece. Aceasta a depus nenumarate plangeri la Poliție pentru a scapa de barbat, insa nimeni nu a luat-o in seama, toata situația ducand la o adevarata tragedie.

- O dubla crima șocanta a zguduit Romania in cursul zilei de duminica, dupa ce un barbat din comuna Mihaiești, judeșul Argeș, și-a ucis cu sange rece fosta concubina și pe fiul acesteia. Dupa tragedie, mai multe rude și apropiați au dezvaluit coșmarul pe care il traia Ramona de multa vreme, printer care,…

- Ramona, femeia gasita fara suflare in curtea unei biserici, ucise de concubinul ei, spusese la Acces Direct, in urma cu 4 luni, ca barbatul a amenințat-o cu moartea! El i-a marturisit in trecut ca o va baga in mormant, iar astazi și-a dus planul la final.

- Crima șocanta in comuna Mihaiești, județul Argeș. Un copil de 14 ani și mama lui au fost gasiți morți in curtea unei biserici, iar din primele cercetari autorul este fostul concubin al femeii, scrie site-ul local Obiectiv de Argeș. Barbatul a incercat apoi sa se sinucida. Potrivit sursei citate, barbatul…

- Raportul medico-legal privind baiatul de 6 saptamani care a murit dupa botezul dintr-o biserica din Suceava il disculpa pe preotul care a oficiat ceremonialul religios. Mai exact, copilașul ar fi murit din cauza unei pneumonii pe care o avea dinaintea botezului. Familia contesta concluziile medicilor…

- Mihai Ghiorghe – al doilea barbat care a fost batut crunt in toamna anului trecut de opt politisti de la Sectia 16 din Capitala – a fost gasit decedat in apartamentul unui prieten, iar procurorii au deschis dosar penal pentru moarte suspecta. Medicii legisti au inceput, luni dimineata, autopsia victimei…