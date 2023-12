Stiri pe aceeasi tema

- Cu doar doua zile in urma, un caz șocant a creat isterie in țara noastra. Un perete al unui internat din Odorheiu Secuiesc s-a prabușit, in timp ce mai multi elevi au ramas prinsi sub daramaturi, iar un copil de 17 ani și-a pierdut viața. Acum, Ungaria trimite sprijin de aproximativ 20 de milioane de…

- Judecatoria Targu Mures a dispus, miercuri seara, masura preventiva a controlului judiciar pentru o perioada de 60 de zile fata de Laszlo Szilveszter Sandor, administratorul societatii care realiza lucrari la internatul Liceului „Tamasi Aron" din Odorheiu Secuiesc.

- La peste 24 de ore de la tragedia de la Odorheiu Secuiesc, in urma careia un adolescent de 17 ani și-a pierdut viața și trei fete sunt in spital, una in stare critica, intubata, se cauta vinovații pentru prabușirea cladirii internatului, transmit stirileprotv.ro.

- Elevii cazați in internatul din Odorheiul Secuiesc, al carui zid s-a prabușit, au vazut cum pereții incep sa crape dar nu au mai avut timp sa iasa din cladire. A fost deschis dosar penal pentru ucidere din culpa.

- Un perete de la internatul Liceului Tamași Aron din Odorheiu Secuiesc s-a prabușit luni. Pompierii au reușit sa scoata de sub daramaturi 4 victime. ,,Se pare ca, din cauza vechimii cladirii și a starii de degradare, partea din mijloc a imobilului, de aproximativ 100 de metri patrați,…

- Un perete de la internatul Liceului Tamași Aron din Odorheiu Secuiesc s-a prabușit luni. La momentul producerii incidentului, mai mulți copii se aflau in incinta cladirii. Potrivit primelor informații, patru copii au fost prinși sub daramaturi, dintre care trei au fost scoși de pompieri. Unul dintre…

- B1.ro Un perete s-a prabușit, luni, 18 decembrie, la internatul Liceului Tamași Aron, din Odorheiu Secuiesc. ISU Harghita a anunțat ca sunt cel puțin trei persoane au fost scoase de sub daramaturi, una conștienta, alta persoana semi-conștienta, iar a treia in stop cardio-respirator, iar medicii au aplicat…

- Peretele s-a prabușit luni, 18 decembrie, la internatul Liceului Tamași Aron din Odorheiu Secuiesc, a relatat ISU.Suprafața afectata este de aproximativ 200 mp, iar la locul intervenției au venit 2 mașini de stingere, una de descarcerare, un camion, un container multirisc, o ambulanța SMURD, doua ambulanțe…