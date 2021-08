Stiri pe aceeasi tema

- Durere fara margini in familia unui tanar de 27 de ani din Timișoara. Alin Petre Tacutu a murit sambata la spital, chiar de ziua lui de naștere, asta dupa ce in urma cu o saptamana a cazut de pe trotineta electrica!

- Presedintele interimar al PNL Timis, Alin Nica, a declarat vineri ca liberalii care au provocat scandalul de la alegerile pentru sefia PNL Timisoara fac parte din "fauna crescuta in jurul lui Nicolae Robu", fostul primar, si ca dupa alegerile pentru conducerea organizatiei liberale judetene, care…

- Un grav accident de circulație a avut loc astazi in București, iar vinovat pentru toate cele intamplate se face un motociclist. Barbatul l-ar fi șicanat pe un tanar aflat pe trotineta, l-ar fi lovit cu casca, iar acesta s-a dezechilibrat și a cazut in fața unei mașini.

- Un incendiu puternic a avut loc, in noapte de joi spre vineri, in județul Timis, dupa ce o locuința lovita de trasnet.Potrivit primelor informații, incidentul s-a produs in jurul orei 23:00, in localitatea Beregsau Mare, scrie realitateadetimis.net .La fața locului s-au deplasat de urgența 12 pompieri,…