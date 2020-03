Salonul Auto de la New York a fost amânat din cauza epidemiei de coronavirus: evenimentul, ...

După ce ediția din acest an a Salonului Auto de la Geneva a fost anulată, un alt eveniment auto important are de suferit din cauza coronavirusului. Salonul de la New York a fost amânat cu circa 4 luni de către… [citeste mai departe]