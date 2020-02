Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 29 ani, locuitor al Capitalei, a fost reținut de oamenii legii și este cercetat penal pentru furt. Suspectul a deteriorat lacatul unui automobil parcat langa o piata de pe strada Burebista din sectorul Botanica si a furat o automagnitola de 1.900 de lei.

- Tot ieri, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Hunedoara au pus in executare un mandat european de arestare emis la data de 27.12.2019, de autoritațile din Germania, pe numele unui tanar in varsta de 20 de ani, din municipiul Deva. Cel in cauza este cercetat in acest stat pentru…

- In acest wekeend, polițiștii rutieri argeșeni au aplicat 385 de sancțiuni contravenționale, in valoare totala de peste 90.000 de lei, au reținut in vederea suspendarii dreptului de circulație 35 de permise de conducere si au retras 8 certificate de inmatriculare. Polițiștii din cadrul Biroului Rutier…

- Un individ beat și fara permis a fost prins dupa o urmarire intre doua localitați din Constanța. Cursa nebuneasca de pe șosea a avut loc la cateva zile dupa ce un barbat a fost impușcat mortal de polițiști, in condiții similare.La momentul cand a fost blocat in trafic, individul a lovit omașina a poliției…

- Politistii au intervenit duminica seara in Satu Nou de Jos, dupa ce au fost sesizati ca s-a produs un accident grav de circulatie. O femeie care traversa strada neregulamentar a fost surprinsa de un autoturism, iar in urma impactului aceasta a decedat. “La volanul autoturismului se afla un tanar de…

- Dupa “cazul Calina”, un nou transport ilegal de porci a fost depistat pe șoselele din Valcea. Luni dimineața, polițiștii din Horezu au oprit in trafic o duba, pentru un control de rutina. Nu mica le-a fost mirarea oamenilor legii cand au descoperit ca șoferul autoutilitarei transporta ilegal…

- Polițiștii l-au gasit, luni, pe vietnamezul in varsta de 30 de ani cautat dupa ce și-a omorat la beție colegul de munca, tot vietnamez, prin injunghiere cu un cuțit din casa. Vietnamezul a fost prins in spatele unui supermarket din sectorul 6, potrivit Antena 3. Suspectul se plimba cand a fost gasit…

- Politistii de frontiera din cadrul PTF Petea au identificat si predat autoritatilor competente un cetatean roman, cautat de autoritatile din judetul Cluj pentru savarsirea infractiunii de furt de arbori. Miercuri, 13 noiembrie a.c., in jurul orei 17,00, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea, judetul…