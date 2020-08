In apele din Antarctica au fost descoperite noi ”chimicale eterne”. Este pentru prima data cand HEPO-DA a fost observat in timp ce se deplasa pe distanțe lungi. Noi descoperiri in apa din Antarctica Cercetatorii au descoperit 29 de tipuri distincte de substanțe PFA (substanțe per și polyfluoroalkyl). Ingrijorator este ca substanța HEPO-DA (acid hexafluoropropylene oxide-dimer) […] The post Ce s-a descoperit acum in apa din Antarctica. Oamenii de știința sunt in alerta appeared first on IMPACT .