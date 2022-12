Lovitura pentru milioane de familii in plina criza a energiei. Proprietarii de case și apartamente cu centrale pe gaz vor plati o taxa de poluare. Decizia vine dupa propunerea Parlamentului European de reformare a pieței carbonului. Ministrul Mediului Tanczos Barna a anunțat ca Parlamentul European și Consiliul au ajuns la un acord cu extinderea campului […] The post Ce s-a decis in privința taxei pentru centrale termice. Tanczos Barna: „Va asigura Romaniei un venit in plus garantat” first appeared on Ziarul National .