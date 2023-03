Stiri pe aceeasi tema

- Deea Maxer a facut astazi un anunț șocant: divorțeaza de Dinu Maxer, dupa 18 ani de relație. Nu ar fi nimic ieșit din comun, nu este primul cuplu de vedete care se destrama, insa cei doi au pozat tot timpul in familia perfecta și niciodata nu au lasat sa se vada, din exterior, ca ar avea probleme in…

- Astazi, 28 martie, Deea Maxer și Dinu Maxer au anunțat prin intermediul unei postari in mediul online ca s-au desparțit. Cei doi soți, care au impreuna un baiețel și o fetița, pun punct relației lor dupa 18 ani. „Am decis sa ne incheiem casatoria dupa 18 ani de relație plini de iubire, fidelitate, respect…

- Trei lucrari ale artistului stradal Banksy au fost confiscate de politie in cadrul unei anchete penale in sud-estul Tarii Galilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Tribunalul București a pronunțat o prima sentința in dosarul „Cargo”, in care familia lui Adi Barar, fostul lider al celebrei trupe, mort in 2021, a cerut interzicerea folosirii numelui consacarat al formației, inregistrat la OSIM de catre regretatul artist.

- Noi schimbari pentru parinții care vor sa adopte un copil. Astfel, adulții care vor sa faca acest lucru, vor avea dreptul sa stea acasa doi ani. Acest lucru se intampla deja in cazul parintilor naturali.

- Deea și Dinu Maxer formeaza un cuplu de 18 ani, au doi copii impreuna și una dintre cele mai solide relații din showbiz. De-alungul timpului, cei doi au avut o casnicie discreta, insa nu au ezitat sa iși arate dragostea unul fața de altul, public. Acum, cu ocazia aniversarii relației lor, Dinu a transmis…

- Cristi Borcea (53 de ani), fostul actionar de la Dinamo, a petrecut 5 ani si jumatate in inchisoare, in urma celebrului „dosar al transferurilor". De-a lungul timpului, despre Borcea s-a spus ca a avut un tratament preferential in spatele gratiilor, ca celula in care era inchis avea dotari de lux, la…

- La 25 ianuarie, guvernul german a fost de acord sa predea armatei ucrainene tancurile Leopard 2. Decizia nu a fost ușoara pentru Berlin, iar germanii au avut nevoie de saptamani de negocieri intense cu alte țari din UE și cu SUA pentru a o lua.