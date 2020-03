Stiri pe aceeasi tema

- O lume intreaga se afla in izolare și marea majoritate a vedetelor vin cu idei, sfaturi sau sugestii pentru oameni și cei care stau in case. Mihaela Radulescu are și ea cateva sfaturi in ceea ce privește aceste probleme și cum se pot rezolva ele. “Daca vreți sa faceți pe bune ceva grozav ieșind din...…

- Indragita actrița și prezentatoare TV are ceva probleme in plina epidemie de Corona Virus. Adela Popescu a ramas singura avand in vedere ca soțul ei Radu Valacan a plecat in Republica Dominicana sa filmeze un reality-show iar ea a racit și a ramas acasa alaturi de parinții ei și cei doi copii. Adela…

- Tot mai multe vedete incearca sa stea acasa și sa-și fereasca failiile de Corona Virus. Unele vin pe rețelele de socializare cu sfaturi sau sugestii pentru cei care le urmaresc și le sunt alaturi. Andreea Berecleanu, fosta prezentatoare de televiziune, a publicat un mesaj interesant in care a povestit…

- Una dintre fostele prezentatoare de televiziune cu milioane de urmaritori pe rețelele de socializare a publicat un mesaj emoționant. Andreea Raicu a scris un mesaj in care a povestit ca in ultima vreme nu se poate gandi decat la nebunia care a fost declanșata de Corona Virus. Se pare ca și vedea este…

- Indragita solista care a participat la un concurs muzical și a reușit sa slabeasca foarte mult a surprins pe toata lumea de 8 martie, de ziua mamei. Feli Donose a publicat pe rețele de socializare o imagine superba cu mama ei dar și cu fiica și a publicat un mesaj foarte emoționant. Una dintre cele…

- Indragita actrita de seriale de televiziune si prezentatoare, Alina Puscas este speriata de Corona Virus. Recent s-a intors dintr-o vacanta de la Paris, unde a fost la schi, si a povestit pe instastory ce probleme a intampinat din cauza virusului si ce masuri a luat in ultima vreme. Zilele trecute,…

- Indragita solista de la Andre, care mai canta și solo este inebunita dupa tatuaje și a povestit fanilor sai intr-un vlog ca și-a facut cel de-al optulea tatuaj. Andreea Antonescu mai are șapte și a povsetit in filmulețul pe care il vedeți și mai jos ca in adolescența, la 15 ani, visa sa-și faca un...…