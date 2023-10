Ce s-a ales de Spațiul Schengen: 11 țări au introdus controale la frontieră In contextul crizei din Orientul Mijlociu, mai multe state din Europa Centrala, care fac parte din Spațiul Schengen, au decis sa suspende temporar acordul, reintroducand controale la granița. Alertele teroriste și incidentele inregistrate in ultimele zile in capitalele europene au determinat guvernele mai multor state sa recurga la masuri extrem de dure, fiind pus sub semnul intrebarii chiar viitorul spațiului Schengen, odata cu suspendarea liberei circulații prevazuta de Tratat. Și cand te gandești ca romanii și bulgarii fac eforturi disperate de vreo 15 ani sa adere la acest tratat, pe cale… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Delicata criza internaționala, riscul din ce in ce mai mare ca conflictul arabo-israelian sa se extinda in intreg Orientul Mijlociu, atacurile și alarmele repetate din unele orașe europene au determinat Italia și alte 10 țari sa-și inchida granițele, iar Comisia Europeana a primit notificari oficiale…

- Delicata criza internaționala, riscul din ce in ce mai mare ca conflictul arabo-israelian sa se extinda in intreg Orientul Mijlociu, atacurile și alarmele repetate din unele orașe europene au determinat Italia și alte zece țari sa-și inchida granițele, iar Comisia Europeana a primit notificari oficiale…

- Sunt tensiuni fara precedent in marile orașe europene, unde s-au inmulțit alertele teroriste. De teama atacurilor, Italia ia o masura care pune sub semnul intrebarii viitorul spațiului Schengen și reintroduce controale la frontiera cu Slovacia. Masura va intra in vigoare sambata, 21 octombrie. Italia…

- Noua țari membre ale Uniunii Europene (Austria, Belgia, Bulgaria, Danemarca, Franța, Germania, Italia, Norvegia și Suedia) s-au oferit sa primeasca pacienți din Romania, dintre cei raniți in urma catastrofei de la Crevedia. In urma catastrofei care s-a produs, sambata, la Crevedia, Romania a solicitat…

- In urma exploziilor letale care au avut loc sambata la o stație de gaz petrolier lichefiat (GPL) din Crevedia, langa București, Romania a solicitat asistența din partea UE pentru tratarea victimelor cu arsuri grave. Citește și: In total, noua țari (Austria, Belgia, Bulgaria, Danemarca, Franța, Germania,…

- Comisia Europeana a transmis luni un mesaj de solidaritate pentru victimele exploziilor din Crevedia, ca urmare a exploziilor care au avut loc sambata la stația GPL. Austria, Belgia, Bulgaria, Danemarca, Franța, Germania, Italia, Norvegia și Suedia s-au oferit sa ajute cu primirea pacienților cu arsuri…

- Douasprezece persoane care au suferit arsuri grave in explozia de sambata de la o statie de gaz lichefiat din Crevedia au fost deja transferate in spitale din alte tari europene, a anuntat luni Comisia Europeana, care a precizat ca in total, noua tari s-au oferit sa primeasca pacientii prin intermediul…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a promulgat un decret de suspendare a convențiilor de evitare a dublei impuneri cu peste 30 de țari pe care Rusia le-a declarat „neprietenoase”, transmite Radio Europa Libera și G4media . Decretul, publicat pe 8 august, afecteaza acordurile de dubla impozitare cu…