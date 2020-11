Stiri pe aceeasi tema

- Luptatori din Siria si Libia au fost desfasurati in zona de conflict din Nagorno-Karabah, o regiune separatista din Azerbaidjan unde au loc violente de patru zile, a denuntat miercuri diplomatia rusa, relateaza AFP. ''Luptatori din grupuri armate ilegale, in special din Siria si…

- O reforma a Consiliului de Securitate al ONU, înghețat în componența sa din cel de-al doilea razboi mondial, a fost solicitata mai mult ca niciodata în aceasta saptamâna la Adunarea generala anuala a Organizației, dar cu puține speranțe de progrese în situația în…

- In ultimele 48 de ore, politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II depistat cinci cetateni straini, proveniti din Siria, Libia si Algeria, care au incercat sa treaca ilegal granita in Ungaria. In data de 12.09.2020, in jurul orei 23.15, la Punctul de Trecere a Frontierei…

- Un numar de 13 migranți din Siria, Libia si Algeria, care au incercat sa treaca ilegal granita in Ungaria, au fost prinși de politistii de frontiera de la Nadlac II, Salonta si Diosig in ultimele 48 de ore. Poliția de Frontiera anunța ca la Nadlac II, județul Arad, s-a prezentat pe sensul de iesire…

- Trei barbați din Siria au incercat sa iasa ilegal din Romania, ascunși intr-un autovehicul, iar alți doi cetațeni din Algeria și Libia au fost depistați in timp ce se deplasau pe jos spre granița cu Ungaria.

- Grupul militar privat Sadat, compus din mercenari si format dupa modelul armatei private a liderului de la Kremlin, Wagner, este folosit de presedintele Turciei in razboiele din Siria si Libia, duse spun unii pentru restabilirea gloriei de alta data a Imperilului Otoman.

- Evgheni Prigojin, un apropiat controversat al presedintelui Vladimir Putin, a promis miercuri ca îl va 'ruina' pe Aleksei Navalnîi, opozantul aflat în coma la Berlin în urma unei presupuse otraviri, daca acesta 'nu îsi va da sufletul', transmite Reuters,…