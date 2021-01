Stiri pe aceeasi tema

- Dupa numararea voturilor exprimate in cursul zilei de duminica, la alegerile parlamentare, in 94 la suta dintre secțiile de votare, și date publicitații de Autoritatea Electorala Permanenta la ora 1,45, rezultatele erau urmatoarele: Camera Deputaților: PSD – 29,94%, PNL – 25,00%, USR-PLUS – 14,30%,…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți seara, in cadrul unei conferințe de presa susținuta la Palatul Cotroceni, ca la trei decenii de la revoluția din 1989, Romania a intrat complet nepregatita intr-o criza sanitara fara precedent. Klaus Iohannis: „A trecut un an de la alegerile prezidențiale,…

- Ȋn al doilea trimestru din 2020 este evidenta, potrivit Institutului Național de Statistica (INS), creșterea numarului persoanelor ocupate, dar absente de la locul de munca. Adica 9,9% din populația ocupata a Romaniei – un total de 841.000 de romani – nu au lucrat nici macar o ora la locul de munca.…

- Recent, liderii Confederația Naționala Sindicala „Cartel ALFA” au inaintat Guvernului o scrisoare prin care exprima doleanțele venite din partea liderilor organizațiilor din teritoriu. Mai exact, ei solicita creșterea salariului minim pe economie, incepand cu luna ianuarie a anului viitor. Ei au…

- Afla informații importante despre industria oțelului din Romania și din intreaga lume. Tot ceea ce te intereseaza despre aceasta industrie! Spații rezidențiale, industriale, mașini, unelte și echipamente agricole și de exploatare și multe alte domenii in activitate in care iși gasește aplicabilitatea…

- O postare pe pagina de Facebook a Ministerului de Interne a devenit virala, vineri seara, de Black Friday. Mesajul e pentru interlopii vizați de cea mai mare operațiune impotriva crimei organizate din Romania, carora li se face o “oferta”, daca se predau. Postarea vine dupa ce pe 11 noiembrie ministrul…

- Sorții au harazit Gloriei poate cel mai puternic adversar, avand in vedere și forma de moment, in 16-imile Cupei Romaniei. Echipa buzoiana va juca impotriva deținatoarei trofeului și lidera la zi in Liga 1, FCSB. Fost antrenor al echipei patronata de Gigi Becali, in perioada octombrie 2011 – martie…

- O investigație a Gazetei Sporturilor despre noul și misteriosul proiect managerial spaniol de la Dinamo București a scos la iveala legaturi nebanuite intre fondul de investiții care controleaza clubul din Ștefan cel Mare și… fotbalul buzoian! Jurnaliștii GSP au aflat ca directorul pe Romania al firmei…