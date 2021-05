Stiri pe aceeasi tema

- In padurea dintre Mioveni și Ștefanești a avut loc miercuri, un exercițiu complex, care a simulat in teren, acțiuni de cautare a unor persoane disparute. Simularea a angrenat forțe din cadrul tuturor structurilor M.A.I. din județ, reprezentanți ai Inspectoratului General de Aviație, echipe canine din…

- SC INTENS PREST SRL, cu sediul in municipiul Pitești, inițiaza elaborarea unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ + RLU) , situat pe strada Sticlelor Nr.100-102, sat Zavoi, oraș Ștefanești, jud. Argeș, pentru investiția „Amplasare stație de betoane Liebherr tip Betomix 2,25 A-R/M”.

- Organizația Femeilor Social-Democrate Argeș a oferit astazi copiilor de la Spitalul de Pediatrie din Pitești o donație constand in paturi, carți și creioane de colorat. Femeile social-democrate s-au gandit și la pacienții internați la Spitalul de Boli Cronice din Stefanești carora le ofera masa de #Paști.…

- Prof. Univ. Dr. Constantin Șerban, fost consilier județean al PSD Argeș, a incetat din viața! Acesta a fost consilier județean din partea PSD Argeș in mandatul 2016 -2020. Fostul consilier județean s-a stins din viața, azi-noapte, la spitalul din orașul Ștefanești, acolo unde se afla internat. CITEȘTE…

- In aceasta luna, echipa AULIM Smeura organizeaza o campanie de sterilizari gratuite in mai multe localitati din judet. Iata si calendarul campaniei: Bradulet – 9 aprilie; Cuca – 9 aprilie; Tigveni – 14 aprilie; Nucsoara – 14 aprilie; Stefanesti – 16 aprilie; Calinesti – 21 aprilie; Arefu – 23 aprilie;…

- Conform legii, daca o persoana sau o familie nu locuiește la o anumita proprietate pe care o deține nu platește autoritaților locale decat impozitele și taxele aferente pe terenuri și cladiri. Nu gunoi (nu are cine sa-l produca), nu apa (daca nu se consuma, ce sa platești?) și tot așa. Cu toate acestea,…

- Cunoscutul cantareț și prezentator TV Horia Brenciu s-a vaccinat impotriva noului coronavirus. Dar nu s-a vaccinat oriunde! Ci in Argeș, mai precis la un centru de vaccinare organizat in orașul Ștefanești. Horia Brencius a facut vaccinul pe 8 martie, de Ziua Internaționala a Femeii. Cel mai probabil,…

- In urma cantitații de ploi acumulate in seara de luni, 15 martie și in noaptea dintre 15 spre 16 martie, mai multe gospodarii din Argeș au fost inundate. Doua gospodarii din Ștefanești și o curte din comuna Bradu au fost acoperite de apa. Disconfortul de precipitații a produs pagube și in Pitești.…