- Energia regenerabila a reprezentat 49% din consumul de energie in Germania in primul semestru din 2022, in crestere cu sase puncte procentuale fata de anul precedent, datorita conditiilor meteo favorabile. Reducerea dependentei de gazul rusesc este o provocare pentru cea mai mare economie a Europei,…

- Ionut Ciurea, reprezentant al Asociatiei Pro Infrastructura, este sceptic cu privire la capacitatea autoritatilor din Romania de a realiza cei peste 400 de kilometri de autostrada asumati prin Planul National de Redresare si Rezilienta.

- Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Andrei Baciu a anuntat miercuri ca dupa un an si jumatate Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 se inchide, insa activitatile acestuia sunt preluate de Ministerul Sanatatii.

- Rabla pentru Electrocasnice 2022: Bugetul de 25 de milioane de lei alocat primei etape, epuizat in aproximativ doua ore si jumatate Rabla pentru Electrocasnice 2022: Bugetul de 25 de milioane de lei alocat primei etape, epuizat in aproximativ doua ore si jumatate Potrivit unui comunicat al Administratiei…

- Masurile pe care noi le luam si care fac parte dintr-un mecanism eficient pentru urmatoarele 3 luni nu afecteaza in niciun fel bugetul de investitii. Seful Executivului a subliniat ca Guvernul va pastra tinta de 7% din PIB pentru investitii, respectiv 88 de miliarde de lei. Premierul Nicolae Ciuca a…

- Doua sesizari ale Bazei Experimentale Vidra, inaintate in urma cu un an, privind taierea și sustragere fara drept de material lemnos au „lovit” unde probabil nimeni nu se aștepta. Astfel, din ceea ce se relata in plangeri, in octombrie 2020, persoane necunoscute au taiat fara drept și sustras 4 arbori,…

- Un motan a fost gasit la cinci ani dupa ce a fost dat disparut, in urma unui periplu in care a ajuns pe o platforma petroliera offshore scotiana, de unde a fost evacuat cu elicopterul, anunta o societate de protectia animalelor, relateaza AFP. "Am salvat cu succes un motan de pe o platforma petroliera…

- Un barbat din Bistrița a fost gasit decedat, duminica, in raul Șieu. Acesta era dat disparut și cautat de familie și poliție inca din luna ianuarie a acestui an. Trupul unui barbat a fost observat ieri plutind in apa raului Șieu, pe raza localitații Chintelnic, și au fost anunțate autoritațile. Pompierii…