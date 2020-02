Ce s-a ales de faimosul transsexual Naomi. În ce ţară s-a stabilit şi ce a ajuns să facă pentru a supravieţui Naomi s-a nascut de sex masculin și a crescut intr-un orfelinat situat in Luduș pana la 15 ani, unde a absolvit și școala. In perioada septembrie 2014 - februarie 2015 a incercat sa se sinucida din cauza insecuritații și insucceselor pe plan profesionat și personal. Prima data prin taierea venelor, apoi luand un pumn de medicamente. Naomi a plecat cu iubitul ei, Cristi, in Suedia, in 2014. Cei doi s-au cunsocut intr-un tramvai, in Germania. Naomi practica la acea vreme prostitutia, fiind plecata din 2009 din Romania. Datorita iubitului a renunțat la prostituție și și-a gasit un loc… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

