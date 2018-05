Stiri pe aceeasi tema

- Facut din florile ei preferate, bujorii albi, și din florile adorate de regretata prințesa Diana, trandafirii albi, buchetul de mireasa al lui Meghan Markle a completat perfect ținuta purtata in ziua cea mare și i-a adus aprecieri din partea tuturor. Buchetul lui Meghan Toata lumea a admirat buchetul…

- Actrita americana Meghan Markle a ales o superba rochie Givenchy, cu maneci lungi, pentru nunta sa de sambata cu printul Harry, o rochie creata de designerul britanic Clare Waight Keller, conform agențiilor internaționale citate de Agerpres.

- Fosta actrita Meghan Markle a sosit la capela St. George din castelul Windsor si ceremonia religioasa care ii va uni destinul de cel al printului Harry a inceput, conform Reuters. Mireasa a intrat singura in capela si a inceput sa paseasca spre altar. Dupa putin timp i s-a alaturat printul Charles,…

- Aranjamente din trandafiri albi, florile preferate ale printesei Diana, mama printului Harry, decoreaza capela St. George a castelului Windsor unde se desfasoara, sambata, ceremonia de nunta a printului Harry cu Meghan Markle, transmite Reuters. Florariile londoneze Philippa Craddock au creat aceste…

- Dupa ce au aparut primele imagini din interiorul capelei istorice din Windsor, unde va avea loc astazi nunta printului Harry cu Meghan Markle, britanicii au constatat ca aranjamentele florale sunt un tribut adus printesei Diana.

- Nunta regala a Prințului Harry cu logodnica sa se apropie cu pași repezi, iar pregatirile sunt in toi. Și, bineințeles, viitoarea mireasa știe deja cum va arata… buchetul ei de mireasa! Pentru ca Meghan Markle nu a avut oportunitatea sa o cunoasca pe mama iubitului sau, ea va face un gest mareț in memoria…

- Timpul se scurge repede spre cea mai asteptata nunta de la Casa Regala. Printul Harry si Meghan Markle sunt foarte fericiti impreuna si fac ultimele pregatiri pentru grandiosul eveniment.