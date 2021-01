Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ion Chicu a demisionat miercuri, 23 decembrie, cu o zi inainte ca Maia Sandu sa fie investita oficial in functia de presedinte al Republicii Moldova. Prim-ministrul si-a motivat decizia prin faptul ca dansul doreste sa contribuie la provocarea alegerilor parlamentare anticipate, pentru ca…

- “Viața nu se refera la locul in care traiești , ci la ceea ce faci pentru alți oameni”. - Captain Stan Platt . OBE Stan Platt, președintele fundației Light into Europe, medaliat cu Ordinul Imperiului Britanic (OBE) de Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii pentru munca depusa in vederea ajutorului…

- Giani Kirița nu primește des musafiri, dar și cand aceștia vin, sunt dintre cei mai aleși. De aceasta data, sora și fiica fostului fotbalist și-au facut apariția și au multe de facut pentru ca sportivul sa fie mulțumit pe deplin.

- Plictisit din cale-afara dupa ce votul covarșitor al timișorenilor l-a scos din biroul de primar, Nicolae Robu are acum și mai mult timp de pierdut pe Facebook. The post Fostul primar Robu, dat de gol de studenții sai: “De cate ori ați intarziat sau nu ați venit la curs? De cate ori orele de curs nu…

- Trei tineri care au trait pe viu coșmarul Colectiv au acum o noua viața, datorita chirurgului care a reușit imposibilul, Felix Popescu. Povestea lor o aflam dintr-un documentar emoționant realizat de Alina Amza, vineri, 30 octombrie, de la ora 23.10, la TVR 1.

- Tratamentul dur al unei activiste pentru drepturile omului careia nu i s-a permis sa fie alaturi de bebelusul sau aflat pe moarte a starnit indignare in Filipine, in conditiile in care femeia e considerata un detinut politic inchis pe nedrept.

- Roberto Ayza (39 de ani) a fost invitatul lui Costin Ștucan la GSP Live. Atacantul brazilian are o poveste speciala de viața. A venit in Romania la 23 de ani, a fost refuzat de Dinamo pentru ca nu vede cu ochiul drept, dar a devenit legenda celor de la CS Mioveni. Roberto Ayza este probabil cel mai…

- Cum arata actorii din The Crown in viața de zi cu zi The Crown este unul dintre cele mai umarite seriale pe Netflix. Fanii așteapta cu nerabdare lansarea, pe 15 noiembrie, a sezonului cu numarul 4. Cu toții ii cunoaștem pe actorii ce dau viața personajelor celebre din Familia Regala. Dar v-ați intrebat…