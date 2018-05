Stiri pe aceeasi tema

- Printul Harry a fost impresionat pana la lacrimi de frumusetea sotiei sale cand a ajuns in fața acestuia in rochie de mireasa. Meghan Markle si Printul Harry s-au casatorit la Capela St. George de pe domeniul Castelului Windsor.

- Harry și Meghan au renunțat la caleașca și s-au indreptat spre Frogmore House, locul unde a avut loc recepția de seara, la volanului unui Jaguar electric. Petrecerea, oferita de Prințul de Wales, a fost una restransa, cu 200 de invitați, majoritatea prieteni apropiați ai cuplului. Harry și Meghan au…

- Fosta actrita Meghan Markle a sosit la capela St. George din castelul Windsor si ceremonia religioasa care ii va uni destinul de cel al printului Harry a inceput, conform Reuters. Mireasa a intrat singura in capela si a inceput sa paseasca spre altar. Dupa putin timp i s-a alaturat printul Charles,…

- Meghan Markle in rochie de mireasa, iata momentul cel mai așteptat al marelui eveniment regal se petrece chiar acum. Meghan Markle a plecatde la Hotel Cleveland imbracata in rochie de mireasa și avțnd chipul acoperit cu un voal alb. Aceasta se afla in mașina alaturi de mama sa. Citește și – Primele…

- Aranjamente din trandafiri albi, florile preferate ale printesei Diana, mama printului Harry, decoreaza capela St. George a castelului Windsor unde se desfasoara, sambata, ceremonia de nunta a printului Harry cu Meghan Markle, transmite Reuters. Florariile londoneze Philippa Craddock au creat aceste…

- George si Charlotte au facut parte si din alaiul miresei si la nunta Pippei Middleton, sora mai mica a ducesei de Cambridge, in mai 2017. Sase sute de persoane au fost invitate la nunta printului Harry cu Meghan Markle, ce va avea loc sambata, la Castelul Windsor. Cu aceasta ocazie, jurnalistii…

- Nunta regala a Prințului Harry cu logodnica sa se apropie cu pași repezi, iar pregatirile sunt in toi. Și, bineințeles, viitoarea mireasa știe deja cum va arata… buchetul ei de mireasa! Pentru ca Meghan Markle nu a avut oportunitatea sa o cunoasca pe mama iubitului sau, ea va face un gest mareț in memoria…

- Meghan Markle a fost insotita de amintirea printesei Diana la primul eveniment oficial la care a participat impreuna cu regina Elisabeta a doua. Cu doua luni inainte de nunta, logodnica printului Harry a purtat palton si bereta albe.