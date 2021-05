O veste de interes pentru șoferii care strabat sudul țarii. In dimineața primei zile a acestei saptamani, Catalin Drula, oficialul aflat in fruntea Ministerului Transporturilor (MT) in Guvernul Cițu, a dat o veste cu privire la un pas important ce s-a facut, de la nivelul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, in cazul proiectului […] The post Ce s-a aflat despre proiectul privind drumul de mare viteza ce va lega Bucureștiul de Alexandria. Șeful MT a facut anunțul first appeared on Ziarul National .