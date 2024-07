Stiri pe aceeasi tema

- Ianis Hagi (25 de ani) și Elena Tanase se casatoresc religios duminica, 14 iulie. Nunta va avea loc la Buftea, intr-un loc special. Evenimentul va avea loc in ziua finalei Euro 2024 pe Domeniul Știrbey. Cei doi indragostiți și-au spus „Da” de Craciun, iar duminica vor oficializa relație religios. Nunta…

- Data de 14 iulie 2024 este una dintre cele mai importante din viața lui Ianis Hagi. Fiul lui Gheorghe Hagi se va casatori religios cu aleasa inimii lui, Elena Tanase. Evenimentul a fost organizat cu mare atenție la detalii și va avea loc in București, iar petrecerea se va ține la Palatul Știrbey din…

- Ianis Hagi, unul dintre cei mai promițatori jucatori ai echipei naționale de fotbal, se casatorește maine cu aleasa inimii sale, Elena Tanase. Marele eveniment, mult așteptat atat de fanii sportivului cat și de apropiați, promite sa fie unul de neuitat. Detalii despre ceremonie și locație Ianis Hagi…

- Nunta anului in Romania! Ianis, fiul lui Gheorghe Hagi, și Elena Tanase se pregatesc pentru marele eveniment al vieții lor. Nunta celor doi va avea loc pe 14 iulie, in ziua finalei de la Euro 2024.Inițial, Ianis Hagi iși dorea ca nunta sa aiba loc in orașul sau natal, Constanța. Cu toate acestea,…

- Daca te gandeai ca in București sau Cluj-Napoca sunt cei mai mulți milionari, te-ai inșelat. Un alt oraș a luat fața Capitalei. Este vorba despre Constanța, cu 20 de afaceriști in topul milionarilor romani. Aceștia impart o avere totala de circa un miliard de euro! Acesta este orașul din Romania cu…

- Operatorii Serviciului de Telecomunicatii Speciale (STS) au primit duminica, 9 iunie, 1.736 de apeluri de urgenta care semnalau incidente in legatura cu procesul de votare. Cele mai multe sesizari au fost pentru suspiciuni de frauda, anunța luni STS, intr-un comunicat.Potrivit STS, cele mai multe apeluri…

- Ianis Hagi (25 de ani) va avea o vara plina, iar internaționalul roman va merge la EURO 2024 alaturi de prima reprezentativa, apoi va avea nunta cu logodnica sa, Elena Tanase (24 de ani). Inițial, Ianis Hagi iși dorea ca marele eveniment din viața sa sa aiba loc acasa, la Constanța. In cele din urma…

- Kate Middleton și Prințul Harry ar avea o relație foarte apropiata, una pe care nu mulți oameni o ințeleg, spune o sursa regala. Prințesa de Walles i-a fost aproape in momente dificile, in trecut. Ce relație are Kate Middleton cu Prințul Harry Kate Middleton și Ducele de Sussex sunt de multa vreme prieteni…