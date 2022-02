Stiri pe aceeasi tema

- Lidia Buble a avut parte de o intamplare cu adevarat neplacuta astazi! Pentru prima data, indragita artista a trecut printr-un incident neplacut in trafic. Nu, din fericire, nu a fost ranita, insa s-a speriat foarte tare! Iata ce s-a intamplat, de fapt!

- Se pare ca ghinionul a fost dupa Andreea Mantea astazi, asta fiindca recent și-a luat marea comunitate prin surprindere cu o fotografie in care se vede clar ca a fost oprita in trafic de catre oamenii legii. Ce reguli de circulație a incalcat frumoasa bruneta, astfel inca sa fie trasa pe dreapta!

- Andreea Mantea și-a facut curaj, ca multe alte vedete din showbiz-ul romanesc, sa se afișeze pe rețelele de socializare fara machiaj sau filtre de infrumusețare, astfel ca și-a luat marea comunitate prin surprindere. Ei bine insa, nu s-a filmat acasa, ci chiar la o clinica de infrumusețare, unde urmeaza…

- Andreea Mantea este una dintre cele mai apreciate vedete de la noi, iar aceasta a starnit curiozitatea fanilor in momentul in care a pus cateva kilograme pe ea. Prezentatoarea TV a anunțat ca este alergica la foarte multe alimente și in mare parte nu poate manca nimic.

- Andreea Mantea a surprins pe toata lumea astazi, asta imediat dupa ce a postat pe rețelele de socializare o fotografie extrem de rara cu mama ei. Vedeta nu a mai ezitat, astfel ca i-a facut o urare speciala celei care i-a dat viața, cu ocazia zilei sale de nume. Iata in ce ipostaza s-au lasat fotografiate,…

- In urma participarii la show-ul Burlacița, Andreea Mantea l-a cunoscut pe luptatorul MMA Cristi Mitrea cu care are și un copil. Relația nu a funcționat, iar cei doi s-au desparțit rapid, insa prezentatoarea spune ca acesta era foarte violent. Care a fost motivul pentru care niciodata nu a depus o plangere…

- Andreea Mantea a avut un șoc cand și-a gasit baiatul cu vanatai pe corp. Vedeta a rupt tacerea la un post de televiziune celebru, unde a relatat, cu lux de amanunte, ce a pațit David. Mai mult, bruneta s-a declarat revoltata de un comportament pe care il vede zilnic, din ce in ce mai des. […] The post…

- Theo Rose este una dintre artistele din Romania care se bucura de un succes colosal pe plan profesional. Ei bine, deși apare de fiecare data cu zambetul pe buze și bucura pe toata lumea prin glumele sale, asta nu inseamna ca nu se confrunta și cu numeroase probleme. Inca de dimineața, cantareața și-a…