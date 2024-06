Stiri pe aceeasi tema

- Suntem printre europenii care iși vand timpul cel mai ieftin. Deși muncim aproximativ doua mii de ore pe an, la final de luna, abia reușim sa ne acoperim cheltuielile. Vestea și mai rea este ca situația nu se va schimba prea mult de la inceputul lunii viitoare, cand salariul minim va fi majorat. Din…

- Rata anuala a inflatiei a coborat in luna aprilie 2024 la 5,9%, de la 6,61% in martie, in conditiile in care marfurile alimentare s-au scumpit cu 2,07%, cele nealimentare cu 7,17%, iar serviciile cu 10,05%, potrivit datelor publicate marti de Institutul National de Statistica (INS). ”Indicele preturilor…

- ULTIMELE PREGATIRI… Sambata Mare este ultima zi din Postul Paștelui. Romanii fac ultimele pregatiri pentru aceasta sarbatoare. Respecta obiceiuri din strabuni și se feresc de ghinion. Practic ne mai despart doar cateva ore de cea mai mare sarbatoare a creștinatații. Fratele Daniel, de la Manastirea…

- Vin primii bani pentru spitalul din Sectorul 6, singurul ce va fi construit in București, dupa 34 de ani. Este vorba de peste 1,8 milioane de euro, fonduri nerambursabile de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei.„Vestea pe care o țineam de mult a ajuns astazi la maturitate.

- Precizarea Ministerului Afacerilor Externe, postata pe site-ul oficial. vine in contextul informațiilor privind „inființarea unor unitați de filaj la adresa cetațenilor”. „Romanii ar urma sa fie filați legal. Legea va trece tacit de Camera Deputaților”, a relatat, pe 3 aprilie, Antena 3 CNN.„Proiectul…

- Utilizatorii aplicației Facebook de pe mobil vor primi in curand o noua interfața pentru player-ul de clipuri video de pe rețea. Practic, Facebook a copiat aproape 1:1 interfața TikTok și o aplica peste toate clipurile video de pe rețeaua sa, fie ca sunt materiale publicate in feed-ul principal sau…

- Fața de aceeași perioada a anului trecut veniturile au crescut considerabil. Și asta in timp ce aleșii spun ca nu au bani de pensii. Sunt sume astronomice pentru angajatii de la stat fiindca salariile lor au fost marite, insa nu vorbim despre acelasi lucru si pentru cei de la privat. Asta in contextul…