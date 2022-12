Stiri pe aceeasi tema

- Mereu la datorie atunci cind toți ceilalți se odihnesc, salvatorii și pompierii vor supraveghea și in acest an securitate și ordinea publica. Cu urari de bine in contextul sarbatorilor de iarna a venit pompierul Sergiu Iscra. „Inspectoratul General pentru Situații de Urgența va dorește familiilor voastre…

- Ultima zi din an aduce tot vreme anormal de calda. Nici urma de zapada, doar ploi slabe in nord-vestul țarii. La munte, de Revelion, maximele ajung la 7 grade Celsius. In zonele joase se anunța ceața.

- Daca multe persoane se așteptau ca in acest final de an sa avem parte de zapada, iata ca meteorologii anunța ca, pe data de 31 decembrie la pranz, temperaturile vor depași 9 - 10 grade in cea mai mare parte a țarii, iar pe alocuri chiar 13 - 14 grade in timp ce, in noaptea dintre ani temperaturile vor…

- NOAPTEA DINTRE ANI… Cel mai amplu program artistic de Revelion il vor avea vasluienii. Aceștia vor avea parte, incepand cu ora 22:00, de un concert in centrul orașului. Pe scena vor urca mai mulți artiști locali, precum și Orchestra de muzica populara “Rapsodia Vasluiului”. La miezul nopții, cerul va…

- Anul Capitalei Culturale va trece pentru Timișoara fara piesa de baza care a și fost ”nava amiral” a dosarului de obținere a titlului, Complexul MultipleXity. Din pacate, acum se lucreaza la acte, doar ce a fost depusa solicitarea autorizației pentru construire. Deocamdata primaria planteaza pomișori…

- In cadrul Comisiei tehnice pe probleme de circulație și trafic rutier, coordonata de viceprimarul Marcel Dragoș, au fost analizate mai multe solicitari de restricționare a circulației in oraș.

- Exista nenumarate tradiții de Revelion, dar mulți dintre romani țin cont mai ales de cele legate de mancare. Unii consuma neaparat 12 boabe de strugure, iar alții adora ca la felul al doilea sa serveasca pește. Cu toate astea, mulți din cei care respecta obiceiul nu știu ce sta la baza lui. De ce in…

- In august, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a decernat premiile „Legenda Ucrainei”, iar unul dintre laureați a fost un controlor de tren, Anatoli Babicev. In urma cu cateva zile, jurnaliștii ucraineni i-au publicat povestea. Impreuna cu soția sa, Natalia, Anatoli a fost printre cei care a…