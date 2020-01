Stiri pe aceeasi tema

- Petrolul si-a numit, ieri, directorul sportiv! Functie “inventata” pentru a suplini postul de conducere in cadrul clubului, dupa demiterea lui Marius Stan, va fi ocupata de un un nume surpriza, la prima vedere, care nu se afla printre variantele vehiculate initial! Mai intai, ieri, reactiile din media…

- Petrolul se gandește și la alte transferuri nu doar la cele de fotbaliști. Ramași fara Marius Stan, dat afara de sponsorul principal dupa ce și-a anunțat intenția de a candida pentru un nou post de primar al municipiului Galați, ploieștenii au inceput cautarile pentru un nou oficial al clubului. Din…

- Marius Stan, demis in unanimitate, dupa ce, in sfarșit, era convins ca… va conduce el! Antrenor nou, un lot in care s-a facut curațenie, apoi s-a revenit, parțial! Schimbari in AGA, unde partenerul finanțator are mai mulți reprezentanți, urmand a fi marit cu cate unul și numarul reprezentanților suporterilor…

- Este incredibil ce-a ajuns managementul executiv la FC Petrolul, in acest sezon al Ligii a II-a de fotbal! Aseara, am primit un material cules din presa galațeana, cuprinzand informații carora, recunosc cu maxima sinceritate, nu le-am prea dat crezare, fiind de-a dreptul uluitoare. Fapt pentru care…

- Participanți la intalnirea dintre reprezentanții Uniunii Suporterilor Petroliști și conducerea FC Petrolul, de dinainte de AGA a ACS Petrolul ’52, au declarat, sub acoperirea anonimatului, ca președintele executiv Marius Stan ar fi anunțat, atunci, ca ia in calcul propunerea catre fostul internațional…

- Din ce-mi aduc aminte, sper sa nu fac vreo confuzie acum, printre cei care l-au dorit foarte mult sa fie instalat ca președinte executiv la FC Petrolul pe Marius Stan au fost și ultrașii de la P1. Situație in care, este perfect de ințeles reacția prompta a lor, printr-un comunicat aparut dupa ce galațeanul…

- Președinte la Petrolul din vara, Marius Stan, a stabilit, deja, momentul cand pleaca de la Petrolul! Actualul presedinte a facut anuntul in platoul emisiunii TV ”Neconventional”, de la postul local Ploiesti TV, declarand, clar, ca: “Indiferent cum se termina acest sezon, chiar daca Petrolul promoveaza…

