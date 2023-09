Ce români nu vor mai putea să lucreze după ce ies la pensie Un proiect de lege, aflat in dezbatere publica, nu le va mai permite anumitor romani sa lucreze la cerere dupa pensionare. Noua lege a invațamantului superior, care este in vigoare de la inceputul acestei luni, ar urma sa sufere modificari, potrivit unui proiect de lege care se afla in dezbatere la Camera Deputaților. Astfel, daca proiectul va fi acceptat, profesorii universitari nu iși vor mai putea continua activitatea cu mult peste varsta legala de pensionare. Noul proiect aflat in dezbatere urmarește eliminarea unei prevederi din noua lege a invațamantului superior nr. 199/2023, mai exact… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

