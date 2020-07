Stiri pe aceeasi tema

- FCSB DINAMO CUPA ROMANIEI. Horatiu Fesnic va fi ajutat la cele doua linii de Marius Nicoara si Gero Szabo. Rezerva va fi Andrei Antonie, iar observatori Irina Mirt si Felix Grigore. In tur, FCSB s-a impus cu 3-0. Cristi Borcea. inainte de DINAMO-FCSB: "La penitenciar, cand era Dinamo-Steaua…

- Cu o singura victorie în play-off-ul Ligii 1 la fotbal, FCSB se afla pe un dezamagitor loc 4 în clasament. În aceste condiții, soarta antrenorului Bogdan Vintila a fost stabilita, tehnicianul urmând sa fie îndepartat de la formația bucureșteana. Lucrurile nu au…

- Gigi Becali a fost extrem de nervos dupa Astra Giurgiu - FCSB 3-2 și a anunțat ca vrea sa vanda cat mai mulți jucatori in perioada urmatoare.”Am avut o oferta pentru Denis Man, saptamana trecuta. Imi dadeau doua milioane de euro acum și zece in decembrie. Sau șase milioane pe 50% din el. Dar nu am vrut…

- Gigi Becali (61 de ani) a optimist inaintea semifinalei de Cupa Romaniei dintre Dinamo și FCSB. Dinamo - FCSB, turul semifinalei Cupei Romaniei, e joi, de la 20:00, liveTEXT pe GSP.ro Gigi Becali a renunțat la titlu și se concentreaza asupra Cupei Romaniei. Patronul celor de la FCSB nu concepe sa piarda…

- Dinamo și FCSB vor juca joi, de la ora 20:00, in semifinalele Cupei Romaniei, iar Gigi Becali, patronul FCSB, pune presiune pe jucatorii sai pentru a se impune in fața marii rivale. Dinamo - FCSB, in turul semifinalelor Cupei Romaniei, va fi liveTEXT, VIDEO și FOTO pe GSP. ...

- Partida CFR Cluj - FCSB, care se disputa duminica, de la ora 20:00, in Gruia, fara spectatori, poate decide soarta campionatului sau poate relansa lupta pentru titlu. Meciul poate fi urmarit la Look Plus, Digi Sport și TV Telekom Sport.CFR Cluj - FCSB 1-0A marcat: Ov. Popescu (23, autogol)liveTEXT GSP.ROCampioana…

- Cupa Romaniei este drumul cel mai scurt spre salvarea unui sezon prin caștigarea unui trofeu și implicit a unui loc in cupele europene. Cu CFR Cluj și CS U Craiova eliminate in șaisprezecimi, respectiv sferturi, Dinamo și FCSB au ramas cele doua mari favorite ale competiției. Deși mulți sperau intr-o…

- Dani Coman (41 de ani), actualul președinte al celor de la Astra Giurgiu, a vorbit la GSP Live despre ofertele primite din Liga 1, de la echipe precum FCSB, Craiova sau Dinamo, și a dezvaluit o discuție pe care a avut-o cu Gigi Becali, refuzand sa mearga la FCSB. Coman este președintele Astrei Giurgiu…