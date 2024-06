Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Mondiala a Sanatații a cerut țarilor sa instituie limite legale pentru conținutul de sare din alimentele procesate, in restaurante și cantine, .... The post ALIMENTAȚIE SANATOASA OMS indeamna țarile sa limiteze sarea in alimentele procesate first appeared on Informatia Zilei .

- Corpul de control al ministrului Sanatații, Alexandru Rafila, va verifica situația conducerii Serviciului de Ambulanța Județean Suceava, dupa ce președintele Federației Naționale Sindicale Ambulanța din Romania, Gheorghe Chiș, a semnalat mai multe posibile nereguli, in cadrul unei intrevederi care ...

- Uleiul pentru prajeliDr. Cezar a avertizat ca uleiurile folosite pentru prajeli, cum ar fi uleiul de floarea soarelui prajit, ar trebui sa fie consumate cat mai rar posibil sau deloc. Prajeala este asociata cu apariția cancerului, inflamații și deteriorarea structurilor organismului.ZaharulPe locul…

- Sarea sau clorura de sodiu reprezinta o componenta esențiala a regimului alimentar și se regasește, in mod natural, in unele alimente, precum peștele și fructele de mare, iar producatorii o adauga in majoritatea alimentelor procesate. Importanța acestui mineral este vitala din mai multe motive: contribuie…

- Oamenii de știința preocupați de incercarea de a incetini procesul de imbatranire și chiar de a inversa ceasul biologic al organismului. Printre soluțiile populare se numara și consumul de suplimente de vitamina D, care joaca un rol esențial in menținerea sanatații mușchilor și oaselor, de obicei afectate…

- Campania ”Cu tine, inainte și dupa drog” acorda atenție sporita oricaror informații care pot ajuta consumatorii, familiile lor, mediul social, factorii responsabili. Interviul cu directorul Agenției Naționale Antidrog , comisar șef Georgiana Ramona Dabija, ofera date, analize, propuneri, știri despre…