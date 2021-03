Acum s-a aflat! Ce rol avut jucat parinții lui Gabi Badalau, in scandalul dintre milionar și Claudia Patrașcanu? Cei doi sunt in razboi de mai bine de un an și jumatate și se lupta pentru custodia exclusiva a copiilor. Artista nu ar fi fost deloc susținuta de familia inca soțului sau, motiv pentru care s-a ajuns in situația din prezent.