Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, este increzut ca politica Marii Britanii fața de Ucraina nu se va schimba dupa ce prim-ministrul Boris Johnson a anunțat ca iși da demisia, transmite Unian . Liderul de la Kiev a declarat aceste declarații in cadrul unui interviu pentru CNN. Președintele Ucrainei…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a oferit noi date despre pierderile armatei ucrainene in razboiul impotriva Rusiei. In fiecare zi, aproximativ 60-100 de aparatori ai Ucrainei mor pe front, a spus Zelenski intr-un interviu acordat televiziunii americane Newsmax . El a subliniat ca situația…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a vizitat duminica trupele ucrainene de pe linia frontului din regiunea nord-estica ucraineana Harkov, a anunțat biroul președintelui, citat de Reuters. Vizita lui Zelenski de pe liniile frontului din afara Kievului marcheaza prima sa apariție oficiala in afara…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a afirmat, intr-un discurs adresat atat poporului ucrainean, cat si participantilor la un eveniment de caritate din Marea Britanie, ca "daca toti din lume - sau cel putin majoritatea - erau conducatori fermi si curajosi ca Ucraina, ca Marea Britanie" este sigur…

- Premierul britanic Boris Johnson a vorbit sambata cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski pentru a confirma ca Marea Britanie va furniza armament pentru a sprijini apararea Ucrainei impotriva invaziei Rusiei. "Premierul a confirmat ca Marea Britanie furnizeaza mai mult ajutor militar defensiv,…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a multumit poporul ucrainean pentru cele 50 de zile de rezistenta in fata asaltului Rusiei asupra tarii. „Multumita lui Dumnezeu, fortelor armate ucrainene si poporului nostru, ne-am aparat cea mai mare parte a tarii”, a menționat Zelenski in mesajul sau video…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, intr-un mesaj video, ca forțele ruse s-au confruntat cu „pierderi ireparabile” de cand au invadat Ucraina, in urma cu 48 de zile, transmite BBC . „Va amintiți cum se lauda Rusia ca va cuceri Kievul in 48 de ore? In 48 de ore, care s-au intins pe…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski prezice ca trupele ruse vor trece la operațiuni mai mari in estul Ucrainei, menționand ca „saptamanile urmatoare nu vor fi mai puțin tensionate”. Totodata, liderul de la Kiev susține ca Rusia a pierdut contactul cu realitatea, atunci cand acuza Ucraina pentru…