Ce rochii elegante se mai poarta la petreceri Paleta de culori pentru rochii lungi, elegante este foarte diversa, dar daca vorbim despre monocrom, atunci acorda atentie nuantelor de liliac. Nu numai ca aceasta culoare este acum in voga, ci este, de asemenea, ideala pentru perioada de primavara-vara si este foarte racoritoare. De asemenea, o poti sublinia cu o tesatura din fire naturale. Satin si tesaturile din matase sunt acum la varf de popularitate. Daca iti este frica ca acestea vor sublinia faldurile de pe corp, atunci alegeti modele multistrat. Rochii lungi cu imprimeuri florale sunt la moda in acest sezon. Ele arata incredibil… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol: magazinsalajean.ro

