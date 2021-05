Stiri pe aceeasi tema

- “Numarul de companii nou-create in Romania a crescut cu 73,6% in anul 2021, tendinta care arata un semnal de incredere pentru evolutia economica la un an de la debutul pandemiei Covid-19. Lunile februarie, martie si aprilie au adus un nivel lunar al numarului de firme lansate pe piata locala superior…

- Direcția de Sanatate Publica Bacau a anunțat ca la Centrul de Afaceri și Expoziții Bacau, pe langa cele trei tipuri de vaccin Pfizer/BioNTech, Moderna și AstraZeneca, persoanele care doresc sa se vaccineze impotriva noului coronavirus o pot face, in baza prezentarii directe cu documentele de identitate,…

- Un numar de 300 de persoane s-au vaccinat pana la ora 15:00, fara programare, la centrul drive-trough deschis timp de doua zile, la Centrul de Afaceri de la ieșirea din municipiul Bacau. Conducerile Prefecturii și Consiliului Județean Bacau au... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un numar de 200 de persoane s-au vaccinat pana acum, fara programare, la centrul drive-trough deschis timp de doua zile, la Centrul de Afaceri de la ieșirea din municipiul Bacau. Conducerile Prefecturii și Consiliului Județean Bacau au participat in... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Alex Bodi are toate motivele de bucurie, dupa ce a fost eliberat din arestul la domiciliu, iar acum se bucura din plin de libertate. Milionarul a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, iar acum a ales sa sarbatoreasca alaturi de cele mai importante persoane din viața lui. Paparazzii Spynews.ro…

- Autoritațile din Romania au anunțat azi ca raportul risc-beneficiu pentru vaccinul impotriva COVID-19 dezvoltat de compania Johnson&Johnson, denumit “COVID-19 Vaccine Janssen”, ramane nemodificat, respectiv beneficiile vaccinarii impotriva COVID-19 depașind riscurile efectelor adverse. Cei de la RO…

- Cifra de afaceri din serviciile de piata prestate in principal intreprinderilor in termeni nominali in primele doua luni ale anului a crescut fata de perioada similara a anului trecut, atat ca serie bruta, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 0,4%,…

- Robert Glinta si Cristian Martin, cei doi inotatori calificati la Jocurile Olimpice de la Tokyo, au obtinut victorii, joi, in primele finale ale Cupei Romaniei la inot masculin, competitie gazduita de Bazinul Olimpic din Targoviste. Glinta (CS Dinamo) s-a impus la 50 m spate, cu timpul de 25 sec 12/100,…