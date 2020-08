Ce riști dacă nu-ți trimiți copilul la școală Avocatul Bogdan Barbuceanu a explicat pentru mai multe publicații ce se intampla daca un parinte refuza sa iși trimita copilul la școala, in contextul generat de Covid-19. Maestrul a declarat ca in Romania invațamantul este obligatoriu, prin lege. Dar a declarat ca daca un parinte refuza sa-și duca copilul la școala, acesta risca sa savarșesca o fapta penala care ar avea consecințe grave, chiar decaderea din drewpturile parintești. „In noul an școlar, poate constitui o fapta grava, care sa duca la decaderea din drepturi sau chiar rele tratamente aplicate minorului. Privarea dreptului la invațatura… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

