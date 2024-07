Ce riști dacă mergi cu filtrul de polen de la mașină înfundat Ce rol are filtrul de aer și la ce folosește filtrul de polenFiltrul de polen are rolul de a impiedica patrunderea in habitaclul mașinii a prafului. De asemenea, menține un aer mai curat in interiorul vehiculului. Ce inseamna P-R-N-D-S-B la cutia automata de la automobile Unele mașini au chiar doua filtre de polen sau un sistem dublu de filtrare a aerului.In schimb, filtrul de aer are rolul de a evita patrunderea in motor a impuritaților. Așadar, spre deosebire de filtrul de particule, care curața aerul care intra in habitaclu, filtrul de aer curați aerul care intra in motor.Simptome filtru de… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

