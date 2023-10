Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 11 septembrie 2023, in jurul orei 8.30, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala nr. 3 Marginea au oprit in trafic, pe DN2E, un vehicul care se indrepta catre comuna Marginea, susceptibiul a transporta tigarete de contrabanda. Astazi, 11 septembrie 2023, in jurul orei 8.30, politistii…

- Procurorii Anticorupție au facut joi, 7 septembrie 2023, percheziții la Consiliul Județean Argeș, DGASPC Argeș și Primaria Pitești intr-un dosar vizand achiziții trucate in valoare de peste 3,5 milioane lei pentru persoane vulnerabile.

- Au fost trimise o autospeciala de interventie si descarcerare din cadrul Detasamentului 1 de Pompieri Iasi si 2 ambulante de la Serviciul de Ambulanta Judetean Iasi. Unul dintre autoturisme arata ca un maldar de fiare pe marginea șoselei. In urma accidentului au rezultat 3 victime. Dupa efectuarea…

- accidentului de pe DN1, de la ieșirea din Santimbru unde trei tineri au fost spulberați de o mașina condusa de un șofer beat, sunt sfașietoare. Teribilul accident rutier s-a petrecut in noaptea de sambata spre duminica, in jurul orei 3.30. Duminica dimineața trupurile neinsufleținte ale celor trei tineri…

- Un accident rutier foarte grav a fost provocat in noaptea de sambata spre duminicia de un tanar de 19 ani din Alba. S-au urcat baut la volan și a lovit un grup de șase persoane, dintre care trei au decedat.

- Din ce in ce mai mulți oameni, in special tineri, sufera de o boala misterioasa a creierului, dar medicii nu știu cum se transmite boala neurologica potențial mortala. Pesticidele folosite in agricultura pot declanșa un sindrom asemanator demenței, spun medicii. In regiunea canadiana New Brunswick,…

- Drumurile din toata Europa urmeaza sa fie colorate, in roz și verde, o masura care vizeaza noile benzi de circulație dedicate transportului alternativ nepoluant. Noile benzi vor fi delimitate cu linii roz și verzi. Culorile neobișnuite au fost alese pentru a nu fi confundate cu benzile clasice de circulație,…

- Intr-o zi mohorata de decembrie, pe o șosea uitata de autoritați la marginea orașului a murit un copil. Avea 15 ani și se numea Cosmin Bașturea. Un șofer beat crița i-a curmat viața izbindu-l cu mașina pe marginea șoselei. Drumul nu are trotuar, deși zilnic trec pe acolo numeroși locuitori ai comunei…