Un preot sub influenta alcoolului a ucis un copil de 15 ani intr-un accident de masina

Accidentul s-a petrecut in comuna Bobicesti, iar soferul vinovat era preotul din localitatea Branet. Potrivit politistilor, acesta avea o alcoolemie de 0,45 miligrame per litru in aerul expirat. In cauza a fost deschis un dosar… [citeste mai departe]