- ”Daca nici eu nu simt greul, eu nu stateam nici doua ore acasa. Am noroc ca am curte, nevasta mea toata ziua ma pune sa spal prin curte. Imi fac de treaba” , spune fostul fotbalist. Citește și: Inca sase decese din cauza noului coronavirus in Romania. Bilantul mortilor a ajuns la 182…

- Aproape toate companiile care activeaza in industria din Romania (98%) au implementat, in aceasta perioada, ca principala masura de combatere a epidemiei COVID-19, modul de lucru de acasa, arata rezultatele unui sondaj realizat de Asociatia Business Service Leaders in Romania (ABSL), publicate miercuri.…

- Administrația Naționala a Penitenciarelor anunta ca o treime dintre angajații penitenciarelor din Romania vor sta acasa incepand de luni. „Avand in vedere dinamica raspandirii virsului SARS-CoV-2, in conformitate cu prevederile art.9 din Hotararea nr. 8/09.03.2020 a Grupului de suport tehnico-stiintific…

- Eugen Terteleac, presedintele Asociatiei Romanilor din Italia, a spus intr-o emisiune la TVR 1, ca sunt 500.000 de romani in Italia care lucrau la negru și acum vor acasa, in Romania, ”sa moara in țara lor”. Probabil ca stoparea zborurilor dintre Italia si Romania a fost o greseala. Guvernul Romaniei…

- ”Daca nu au nevoie sa vina acasa, sa nu vina”, este mesajul transmis romanilor din Italia de catre managerul Institutului Național de Boli Infecțioase Matei Balș, profesorul Adrian Streinu Cercel. El a declarat, la Medika Tv, ca romanii din Peninsula care vor veni de Paște acasa s-ar putea sa aiba „surpriza”…

- Mii de studenti straini se inscriu anual la programele de studii ale universitatilor din Iasi. Taxele mai mici decat cele platite in tara din care ei provin sunt cele care ii aduc pe straini in Romania. Multi dintre acestia sunt inscrisi la facultatile Universitatii de Medicina si Farmacie „Grigore…

- Aeronava care a venit de la Bergamo, marti noaptea, pe Aeroportul International Craiova, ar fi trebuit sa aduca 155 de pasageri. Au ajuns doar 110. Calatorii au completat si un formular in care a declarat zonele de unde vin, dar si locul unde vor sta in Romania. 94 de persoane venite din zonele de risc…

- Alerta medicala la Galați dupa ce 13 persoane care au calatorit in China s-au intors in țara. 5 dintre acestea sunt cetațeni chinezi și lucreaza in Romania. Cu toții sunt izolați la domiciliu iar starea lor de sanatate este buna.Cele 13 persoane au sosit in Romania cu avionul, pe aeroportul Otopeni.…