Pastrarea anonimitații online este in zilele noastre un deziderat greu de indeplinit in condițiile in care simpla vizita a unui site web presupune, in mod aproape sigur, o prelucrare de date cu caracter personal. Mai mult, din nevoia de eficientizare a costurilor și dorința de maximizare a profiturilor, mulți deținatori de site-uri web, fie de prezentare sau e-commerce, recurg la tot felul de metode care servesc acestor scopuri, dar care, in cele din urma ii expun unor riscuri de sancționare pentru lipsa de conformitate din punct de vedere GDPR.