- Presa din strainatate vorbeste despre criza politica din România declanșata de demiterea lui Vlad Voiculescu de la ministerul Sanatatii. Aceasta criza din coalitie generata de demiterea Ministrului Sanatații s-a facut auzita și în presa internationala,…

- La Muzeul „Casa Mureșenilor” au fost astazi in vizita doua grupuri de prieteni ai muzeului. E vorba de cațiva membrii ai Asociației Nevazatorilor – filiala Brașov. Aceștia au ascultat și au fost indrumați in expoziție de insoțitori și de personalul muzeului pentru a ințelege mai bine ce reprezinta…

- Aproape 60.000 de persoane au achitat in primul trimestru al acestui an prima de asigurare obligatorie de asistența medicala in suma fixa. Cifra este mai mare cu aproape 6.000 fata de aceeasi perioada a anului trecut. CNAM menționeaza ca volumul mijloacelor financiare acumulate in primele trei luni…

- Numarul total al contribuabililor care au decis, in 2020, sa redirecționeze o cota parte din impozitul pe venit pentru a sprijini cauze sociale a fost de 1.941.270 (in creștere fața de anul anterior – 1.850.663), dintr-un total de aproximativ 6.500.000 de contribuabili. Asta inseamna ca un roman din…

- Fundația pentru SMURD, cu ajutorul sprijinului oferit de Rompetrol – KMG International, a achiziționat 2 paturi de terapie intensiva, echipate individual cu ventilatoare, monitoare funcții vitale, console cu injectomate și infuzomate și le-a oferit sub forma de sponsorizare catre secția de terapie intensiva…

- CHIȘINAU, 5 mart – Sputnik. Fostul președinte al Republicii Moldova, liderul PSRM Igor Dodon, est ferm convins ca o soluție pentru aceasta criza politica poate fi gasita doar in baza dialogului. Iar soluțiile pot fi diferite – sau anticipate, sau numirea unui guvern, sau pastrarea status quo-ului…

- Criza economica si cresterea preturilor au erodat puternic anul trecut veniturile populației. In fata nesigurantei zilei de maine, romanii au devenit mai chibzuiti cu banii lor. Au redus sau au taiat cu...

- ■ anul trecut, cadrele Jandarmeriei Neamt au aplicat amenzi in valoare de 3,03 milioane de lei ■ au fost executate circa 13.000 de misiuni ■ numarul de solicitari prin 112 a crescut ■ Jandarmeria Neamt este prima institutie care a facut public bilantul activitatii pe anul trecut. Evenimentul a avut…