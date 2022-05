Stiri pe aceeasi tema

- Traian a fost implicat intr-un accident rutier in cursul zilei de astazi, duminica, in jurul orei 10:30. Fostul președinte a lovit o mașina parcata, ulterior fiind testat cu aparatul etilotest. Cum s-a petrecut accidentul? Traian Basescu, implicat intr-un accident rutier Dupa ce a lovit mașina parcata,…

- Accident rutier in Lancram: Un șofer beat, de 24 de ani, a lovit o mașina parcata și zidurile a doua locuințe Accident rutier in Lancram: Un șofer beat, de 24 de ani, a lovit o mașina parcata și zidurile a doua locuințe Un accident rutier a avut loc in cursul nopții de vineri, 20 mai, in Lancram, unde…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Bogdan Mocanu a marturisit ca risca sa ramana fara braț, dupa ce a fost taiat cu maceta intr-un club. In ce condiții se va ajunge la o situație atat de grava. Ce a dezvaluit indragitul artist, mai ales pentru ca acum se afla sub supravegherea medicilor din Capitala.

- Polițistul care a accidentat mortal o fata și a ranit o alta pe trecerea de pietoni circula cu viteza excesiva, arata raportul final al experților. El avea 88 km la ora in condițiile in care viteza legal admisa in Capitala este de 50 de kilometri, informeaza TVR . Neatenția, ignorarea semnelor de circulație…

- Politistul care a lovit mortal cu masina o fetita aflata pe trecerea de pietoni din Sectorul 1 si i-a ranit grav prietena circula cu 88 km/ora. Avocatul Adrian Cuculis, care reprezinta familia Raisei, fetita care a murit in accident, sustine ca, potrivit raportului final, politistul a circulat cu 88…

- Un tanar de 23 de ani a fost lovit de o mașina, la volanul caruia se afla un șofer de 38 de ani din Capitala. Imapctul a avut loc noaptea trecuta, in jurul orei 01:00, pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfant. Conducatorul auto a fugit de la lacul accidentului.

- ACCIDENT rutier la Cenade: Un șofer beat a lovit o mașina parcata și a parasit locul faptei ACCIDENT rutier la Cenade: Un șofer beat a lovit o mașina parcata și a parasit locul faptei Un accident rutier a avut loc marți, 8 martie 2022, in jurul orei 22.00, pe strada Principala din localitatea Cenade.…

- Un scandal intre doi agenți de paza, colegi, șef și subaltern, era sa se transforme intr-o tragedie. O situație absolut incredibila s-a petrecut, miercuri dupa-amiaza, in curtea unui muzeu din Capitala. Un agent de paza a intrat in conflict cu unul dintre superiorii sai, scandalul a degenerat, iar barbatul…